- Incidente violente s-au inregistrat luni in Herson, primul mare oraș ucrainean cucerit de Rusia. Forțele armate ruse ar fi deschis focul asupra unei mulțimi care protesta. Mai mulți oameni au fost raniți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Invazia Ucrainei de catre Rusia se afla in mare parte intr-un punct mort - pe toate fronturile -, iar fortele ruse sufera pierderi grele. Sunt inregistrate progrese minime la sol, pe mare si in aer in ultimele zile”, susțin serviciile militare britanice de spionaj (SIS/MI6).Progresele rusești in Ucraina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca Rusia incearca sa creeze noi „pseudo-republici” in Ucraina pentru a distruge țara, dar a precizat ca forțele ruse nu au nici puterea, nici spiritul pentru a cuceri țara pe care o conduce. Intr-un videoclip postat pe conturile sale de socializare sambata…

- Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat in aceasta dimineața Liov și Herson. Sunt explozii și in Ivano-Frankivsk. Suna sirenele, iar oamenii sunt sfatuiți sa se adaposteasca…

- „Oficialii ruși au luat in considerare masuri agresive pentru a reprima protestele și rezistența, inclusiv controlul violent al mulțimilor, detenția organizatorilor de proteste și, eventual, execuții publice pentru a descuraja protestatarii ucraineni”, a declarat un oficial european pentru Financial…

- Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a avertizat vineri ca rușii sunt pe pe punctul de a cuceri a doua centrala nucleara, a doua ca marime din Ucraina. Ieri, armata rusa a ocupat centrala nucleara de la Zaporoje. Diplomatul este ingrijorat pentru centrala nucleara din Ucraina…

- Fortele ruse au atacat mai multe facilitati de petrol si gaz din Ucraina, provocand explozii ample, relateaza duminica Reuters, citand oficiali locali. Un terminal petrolier lovit de o racheta rusa a ars la Vasilkov, la sud-vest de Kiev, deflagratia lansand flacari uriase si coloane de fum catre cerul…

- Fortele ruse au acum in Ucraina „zeci de mii” de militari, potrivit unui inalt oficial al Departamentului Apararii din SUA, citat sambata de dpa. Rusii au in prezent „peste 50% din fortele lor de lupta comasate pe teritoriul ucrainean”, a mentionat intr-un briefing pentru jurnalisti oficialul de la…