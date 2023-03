Lumea in care traim este o lume atat de apasatoare tocmai pentru ca oamenii nu se mai roaga – Parintele Calistrat (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ASF, Daniel Apostol, susține ca oamenii au tot dreptul sa fie ingrijorați de creșterea prețurilor la polițele RCA, dar recomanda firmelor de asigurari sa nu speculeze situația din piața. “Este drept ca oamenii sa fie ingrijorați cu privire la creșterea tarifelor RCA. Autoritatea…

- Patru ucraineni au fost uciși intr-un bombardament rusesc din cursul nopții care a lovit un bloc de locuințe din , spune primarul orașului, care a adaugat ca cladirea a fost „aproape complet distrusa”. Deocamdata, se știe despre 4 civili uciși dupa atacul rușilor pe timp de noapte asupra Zaporojie.…

- Lumea nu este suficient de pregatita pentru a face fata dezastrelor, fie ca este vorba despre cutremure, inundatii sau furtuni, la care guvernele reactioneaza de cele mai multe ori doar dupa producerea lor, se arata intr-un raport publicat marti care face apel la regandirea gestionarii riscurilor, relateaza…

- Sa nu ne mahnim de zilele ce se apropie! Sa fim veseli in ele, așa cum se cuvine sfinților. Cel trist nu primește cununa, iar cel care suspina nu biruie. Nu te intrista cand ți se poarta de grija! E o nebunie sa nu te bucuri de sanatatea sufletului și sa te mahnești de schimbarea […] The post Credincioșii…

- „Daca nu va pocaiti, toti veti pieri la fel.” (Luca 13:5) Sa nu–Ți intorci fața Ta de la sluga Ta cand ma necajesc; degraba auzi-ma. Ia aminte la sufletul meu și–l mantuiește pe el (Ps. 68, 19-21). SA LUAM AMINTE! Sf. Evanghelist Luca: (Cap.13:1-5). “Si erau de fata in acel timp unii care-I vesteau…

- Un adolescent de 15 ani a fost prins sub trenul care trecea prin gara Vatra Dornei Bai, deoarece nu a fost atent și nu a observat venirea trenului. Baiatul avea telefonul in mana și caștile pe urechi, conform martorilor citați de monitorulsv.ro. Baiatul de 15 ani a fost prins cu un picior sub tren.…

- Ce este legamantul inaintea Domnului? Legamantul este fagaduinta pe care cineva o da lui Dumnezeu din recunostinta sau pentru un pacat. Cand face legamant inaintea lui Dumnezeu, fie pentru sine, fie pentru altul, fie pentru vreun pacat, fie din recunostinta, omul trebuie sa se pazeasca a nu intrece…

- – Avem pe Cer un soare care ne lumineaza și ne incalzește in chip material, iar la acest praznic luminos vedem pe Soarele Hristos venit din veșnicia Cerului ca Prunc Sfant in ieslea Bethleemului sa lumineze in intunericul pacatului, cautand umanitatea cazuta de la fața Tatalui. – Lumea cazuta din…