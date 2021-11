Stiri pe aceeasi tema

- Compania Moderna a anuntat ca vrea sa dezvolte o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a COVID-19, detectata in Africa de Sud, pe care OMS o clasifica ca fiind “ingrijoratoare”, potrivit AFP. “Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…

- BILANȚ PARȚIAL 27 noiembrie| 1.727 cazuri COVID și 161 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 27 noiembrie| 1.727 cazuri COVID și 161 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 27 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- 61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru Covid-19, iar autoritațile olandeze au anunțat ca sâmbata dimineața fac analize suplimentare pentru a stabili daca vreunul dintre aceste cazuri are legatura cu noua varianta a coronavirusului…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Europa(ECDC) a tras un semnal de alarma in legatura cu noua tulpina mutanta Covid-19, Omicron, detectata in Africa de Sud, care starnește ingrijorare la nivel Mondial. Intr-un raport de evaluare a riscurilor, ECDC iși justifica temerile explicand ca…

- Un inalt oficial din Africa de Sud a declarat ca i s-a spus vineri ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va desemna noua varianta de coronavirus detectata in Africa de Sud drept o varianta „ingrijoratoare”, relateaza Reuters. „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre…

- „Stim ca este in circulatie, știm ca prezinta peste 50 de mutații dintre care se pare 32 de mutații pe acea proteina Spike pe varf, adica de doua ori mai multe ca varianta Delta. Asa ca raman deschise intrebarile: cat de contagioasa si cat de transmisibila aceasta varianta si care este eficacitatea…

- Sute de mii de oameni au iesit in strada in Europa in semn de protest fata de certificatul COVID si de eventuala vaccinare obligatorie. Protestatarii au strigat lozinci impotriva vaccinarii copiilor si impotriva limitarii libertatilor prin certificatul COVID.