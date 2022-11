Lumânări aprinse în Piața Bolyai cu ocazia Adventului Sute de persoane s-au adunat duminica in Piața Bolyai cu ocazia Adventului pentru a participa la slujba romano-catolica și a aprinde o lumanare. Adventul (din latina adventus, „sosire") este in calendarul romano-catolic perioada celor patru saptamani de dinaintea Craciunului. Prima duminica din Advent este totodata inceputul anului liturgic romano-catolic. Timpul adventului incepe intotdeauna cu o... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

