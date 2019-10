Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore (ACROPO) a transmis companiei Lukoil Overseas acceptul pentru inceperea operatiunilor petroliere de foraj in perimetrul Trident din apele romanesti ale Marii Negre, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a institutiei. "In…

- Instalatia de foraj Scarabeo 9 pleaca vineri din dana pentru a incepe forajul in perimetrul Trident, explorat de Lukoil si Romgaz, perimetru cu resurse estimate la 30 de miliarde metri cubi. "Instalatia de foraj Scarabeo 9 va opera de acum inainte in perimetrul Trident, explorat de Lukoil si Romgaz,…

- Statele Unite incep dislocarea in Romania, la baza militara Kogalniceanu, a unui intreg batalion de elicoptere de asalt, format din circa 30 de aeronave Blackhawk, care au fost staționate, pana acum, in Georgia. Batalionul 4 Elicoptere de Asalt, care va ajunge in Romania, face parte din Brigada a III-a…

- "Politica de aparare si descurajare, capacitatea de adaptare la schimbarile din lume reprezinta un lucru fantastic. Din acest punct de vedere, cand vorbim despre relatia noastra cu tarile partenere, beneficiem de contributia lor si, in acelasi timp, sigur, si acesti parteneri au nevoie de sprijinul…

- Pompierii maramureseni Claudiu Oros si Stelian Pricop, aflati in concediu la mare, au participat in dupa-amiaza zilei de vineri, 30 august, la o operatiune de cautare-salvare a unor tineri dati disparuti in Marea Neagra. Din nefericire, unul dintre tineri a decedat. “Doi pompieri maramureseni- plt adj.sef…

- Avioane militare multirol de tip Suhoi Su-30SM apartinand Flotei ruse a Marii Negre au efectuat exercitii cu munitie reala, simuland distrugerea navelor inamice, au anunțat autoritatile de la Moscova. „Avioane Suhoi Su-30SM ale Flotei militare a Marii Negre au exersat misiuni de cautare si distrugere…

- Avioane militare multirol de tip Suhoi Su-30SM apartinand Flotei ruse a Marii Negre au facut exercitii cu munitie reala, simuland distrugerea navelor inamice, anunta autoritatile de la Moscova.„Avioane Suhoi Su-30SM ale Flotei militare a Marii Negre au exersat misiuni de cautare si distrugere…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…