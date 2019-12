Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, susține ca cei de la PSD le-au propus liberalilor un troc: PNL renunța la schimbarea legii privitoare la alegerea primarilor in doua tururi, iar PSD nu promoveaza proiectele cu mare impact bugetar, in Parlament. In replica, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis,…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, și-a prezentat in direct la Digi24 viziunea asupra alegerilor locale pentru București. Potrivit lui Dacian Cioloș, candidatul la Primaria capitalei ar trebui ales printr-o dezbatere interna intre Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și fostul lider al USR, Nicușor Dan.„Alegerile…

- La clubul de gimnastica Petrolul Ploiești, bucați din acoperiș cad și pun in pericol sportivele, peste tot este igrasie pe pereți, baile sunt impracticabile iar structura de rezistența a cladirii este total compromisa. Antrenoarea Corina Ungureanu a fost timp de doi ani consilier al fostului primar…

- O știre prin care s-a anunțat votarea in consiliul local a unui proiect pentru aprobarea PUZ-ului (Planul de Urbanism General), in vederea construirii unei biserici pe strada Hașdații din Gherla, a incins spiritele pe rețelele sociale. In numeroase comentarii postate pe acest subiect, oamenii au reproșat…

- Consilierii locali se vor reuni la sfarsitul acestei saptamani intr-o noua sedinta a deliberativului local. Pana ieri dupa-amiaza, pe ordinea de zi fusesera incluse peste 30 de proiecte de hotarare. Nu mai putin de opt proiecte fac referire la acordarea titlului de cetatean de onoare in cazul a 11 persoane,…

- Agitație mare, in aceasta dupa amiaza, la Primaria orașului Gataia dupa ce procurorii DNA și polițiștii de la DGA au descins in instituție. ”Este o percheziție in biroul secretarului primariei. Cei de la DNA mi-au aratat un mandat de percheziție și le-am permis accesul”, a declarat, pentru PRESSALERT.ro,…

- Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, in ședința BPN de vineri, ca trebuie sa faca o analiza, o fotografie a situației la zi dupa masurile guvernarii eșuate a PSD. Liderul PNL a precizat ca situația este grava, deoarece gradul de indatorare al Romaniei este mare, deficitul bugetar la fel.„Trebuie…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, spune ca opozitia a reusit sa dejoace planul malefic al PSD, si anume de a citi motiunea de cenzura "noaptea, ca hotii". Ea a precizat ca opozitia doreste ca motiunea sa fie citita la o ora la care parlamentarii sa poata participa, potrivit news.ro."Motiunea…