Lufthansa redirectioneaza avioane de pe alte piete pentru a face fata cererii in crestere de calatorii in India

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 2,9% in decembrie, comparativ cu 2,4% in noiembrie, iar analistii se asteapta sa ramana la un nivel ridicat la inceputul acestui an, atenuand presiunile asupra Bancii Centrale Europene (BCE) pentru a incepe reducerea dobanzilor, transmite Reuters.Cifra…

- Airbus a livrat anul trecut in jur de 730 de aeronave, depasind tinta de 720, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres. Reprezentantii Airbus nu au comentat informatia. Grupul aeronautic european va publica pe 11 ianuarie datele privind livrarile anuale…

- Rusia, dependenta de aeronavele de fabricație straina, a trebuit sa-și susțina sectorul aviatic pe linia de plutire bagand mana adanc in fondurile de rezerva naționale. Statul a acordat aviației peste 1 trilion de ruble (12 miliarde de dolari) subvenții și imprumuturi, de cand sancțiunile Occidentului,…

- Tancurile israeliene si-au facut drum duminica spre centrul orasului Khan Younis, cel mai important oras din sudul Fasiei Gaza, transmite Reuters. Locuitorii au spus ca tancurile au ajuns pe drumul principal nord-sud prin mijlocul Khan Younis, dupa o lupta intensa in timpul noptii, care a incetinit…

- Compania israeliana El Al Airlines sporeste capacitatea de transport de marfa pentru a satisface cererea mare de transporturi de echipamente catre soldatii israelieni si familiile afectate de razboiul cu Hamas. Operatorul aerian national al Israelului, care are o flota de 46 de avioane, impartite intre…

- Primele avioane de lupta F-16 oferite Ucrainei de Olanda ajung in Romania (premierul olandez)Primele avioane de lupta F-16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi in doua saptamani la centrul de instruire creat in Romania, a anuntat luni premierul olandez Mark Rutte, potrivit Reuters, anunța…

- Huawei raporteaza o crestere modesta a veniturilorProducatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei Technologies a raportat vineri o crestere de 2,4% a veniturilor in primele trei trimestre din 2023, chiar daca se confrunta cu sanctiunile SUA, care ii afecteaza atat vanzarile, cat si achizitiile…

- Mastercard a prognozat joi o creștere mai slaba decat se aștepta a veniturilor nete pentru trimestrul al patrulea, semnaland o potențiala moderare a volumului de cheltuieli, in condițiile in care un mediu economic incert indeamna la prudența in randul consumatorilor, potrivit Reuters.Semnalele Hawkish…