Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca va avea consultari cu partidele politice pe tema alegerilor locale. "Voi chema partidele politice la consultari, asa cum am anuntat, si impreuna vom analiza si vom lua decizia legata de alegerile locale", a afirmat Orban, intrebat in legatura cu scrisoarea AEP in care se propune amanarea alegerilor locale. Mai multe partide politice s-au pronuntat pentru amanarea alegerilor. Autoritatea Electorala Permanenta a propus un proiect in care alegerile locale sa fie organizate in termen de cel mult 6 luni de la momentul incetarii starii de urgenta. AGERPRES/(AS…