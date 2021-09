Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat, a declarat ca, daca va caștiga congresul din 25 septembrie, reface coaliția in ”maxim 48 de ore.” ”Daca voi caștiga Congresul PNL, refac coaliția in maxim 48 de ore”, a spus Ludovic Orban, la B1 TV, amintind ca cei care l-au dorit pe…

- Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a declarat ca, daca va câștiga congresul din 25 septembrie, reface coaliția în ”maxim 48 de ore.” ”Daca voi câștiga Congresul PNL, refac coaliția în maxim 48 de ore”, a spus Ludovic…

- Florin Cițu a reacționat marți seara la Digi24 la declarația lui Ludovic Orban care a declarat ca daca va fi reales președinte al PNL va reface coaliția in 48 de ore. „In PNL este o mare dezamagire modul in care au fost negociate in iarna portofoliile din guvern. Foarte mulți dintre colegii mei au spus…

- Ludovic Orban, presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, il acuza pe premierul Florin Citu, contracandidatul sau la sefia partidului, ca distruge orice sansa de impacare cu USR PLUS. Și asta, pentru un motiv pe care el nici acum nu-l ințelege. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in…

- Președintele PNL Ludovic Orban a lansat un apel “amplu” catre toți factorii implicați in criza politica din coaliția de guvernare. Orban a cerut maturitate și responsabilitate și a spus: “Nu putem, din motive conjuncturale sa aruncam coaliția in aer”. “Suntem azi intr-o situatie politica din care nu…

- Florin Cițu ar fi inceput deja sa iși creioneze echipa de dupa Congresul din 25 septembrie, in condițiile in care ar ieși invingator din competiția cu Ludovic Orban. Potrivit unor surse PNL, Raluca Turcan nu s-ar mai regasi in echipa lui Cițu. Pe funcția pe care o deține Turcanin PNL, prim-vicepreședinte…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se afla in același oraș, la Piatra Neamț, unde, fiecare, cauta sa iți atraga voturi la Congresul din toamna pentru funcția de președinte PNL. Aflați pe aceeași scena, Ludovic Orban a luat cuvantul și a facut o comparație neașteptata cu Cristiano Ronaldo. “Dupa ce Real Madrid…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…