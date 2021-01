Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghita, se declara bucuros ca vaccinul anti-Covid-19 a ajuns in Romania in condiții de siguranța. Citește și: Ludovic Orban scrie istorie in PNL: este al doilea PNL-ist care ocupa șefia Camerei Deputaților;…

- Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor si al PNL, a declarat ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament, informeaza Agerpres.Ludovic Orban a precizat ca inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor…

- Surse politice au declarat, vineri, pentru Aleph News, ca PNL, USR PLUS si UDMR au ajuns la un acord. Astfel, Florin Citu ar urma sa fie propus premier al majoritatii, iar presedintele PNL, Ludovic Orban sa fie sustinut pentru a deveni presedintele Camerei Deputatilor. Cel mai probabil, ministerele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca nu este de acord cu guvern de uniune naționala susținut de PSD. DE asemenea, liderul PNL a spus ca partidul nu renunța la președinția Camerei Deputaților.Ludovic Orban:I-am prezentat președintelui poziția…

- Negocierile dintre PNL si USR PLUS pentru formarea noului guvern sunt in impas, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Dupa mai multe ore de discutii, liderii celor doua partide n-au ajuns la niciun acord. Motivul: sefia Camerei Deputatilor, disputata atat de Dan Barna, cat si de Ludovic Orban.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca este normal ca noua coalitie de guvernare sa detina ambele functii de conducere ale Parlamentului - presedintia Camerei Deputatilor si a Senatului, mentionand ca nu exista 'riscul' ca acestea sa revina PSD. "Cu siguranta (sefia…

- Intrebat, marți seara, la TVR, despre „lupta” dintre Ludovic Orban și Dan Barna care vor funcția pe care o deține, aceea de președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a spus ca nu exclude sa candideze pentru aceeași funcție. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca membrii Consiliului…