Ludovic Orban, la videoconferinţa cu Iohannis: Obiectivul cel mai important este limitarea răspândirii coronavirusului "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana acum, aproape toate cazurile au fost cazuri cu persoane care au venit din strainatate, in special din Italia, existand foarte putine cazuri de raspandire in comunitate. Este evident ca a aparut riscul crescut al raspandirii in comunitate si atunci va trebui sa luam toate masurile posibile, sigur,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

