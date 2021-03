Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Deva, ca este necesara simplificarea ghidurilor de finantare si a procedurilor de obtinere a avizelor pentru proiectele cu finantare europeana, in paralel cu descurajarea acelor firme care contesta procedurile de licitatii doar pentru a bloca derularea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se afla in vizita in Deva, unde este insoțit și de eurodeputatul Siegfried Muresan, raportor PNRR. Fostul premier a fost intampinat de cateva zeci de persoane care și-au exprimat nemulțumirea fața de faptul ca stau in frig, dupa ce Termocentrala Mintia și-a…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat ca principalul subiect discutat in sedinta de luni a coalitiei a vizat structura Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), subliniind ca pentru liberali reprezinta o prioritate finalizarea acestui Plan, pentru a fi prezentat…

- „Principalul subiect de discutie in cadrul coalitiei a fost structura Planului National de Rezilienta si Redresare, care sunt reformele, care sunt masurile, interventiile, practic ce urmeaza sa fie utilizati, banii pe care ii vom obtine din facilitatea de Rezilienta si Recuperare. Am facut pasi inainte.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis ca, in ciuda discursurilor populiste, ”bugetul pe 2021 este unul al investitiilor si al dezvoltarii, nu al austeritatii”, fiind construit tinand cont de rigorile impuse de Tratatul UE si de faptul ca exista declansata procedura de deficit excesiv. ”Parlamentul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat intenția de a lansa un nou program de dezvoltare locala. El susține ca investițiile vor ramane prioritare și anul viitor, chiar daca deficitul bugetar va trebui redus considerabil. Mesajul le-a fost transmis direct primarilor, in cadrul unei dezbateri despre…

- Oficialii europeni sustin demersurile PSD in ceea ce priveste implicarea in elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta a autoritatilor locale, a declarat, miercuri, presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu. "Este incurajator ca oficialii europeni sustin demersurile…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…