- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat in fata celor peste 400 de delegati liberali participanti la conferinta de alegeri a liberalilor ieseni ca este convins ca primarui Mihai Chirica si presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe sunt nevinovati si ca asteapta cu incredere ca instanta sa…

- Seful liberalilor Ludovic Orban a declarat la Iasi ca are în continuare încredere în colegii sai Costel Alexe, președinte CJ Iași, si Mihai Chirica, primarul Iașiului, acuzati în mai multe dosare, dar ca hotarârea daca acestia sunt sau nu vinovati o ia instanta, existând…

- Odata cu apropierea Congresului PNL, care va avea loc in luna septembrie, se intețesc și atacurile dintre cei doi candidați principali: Liderul actual al liberalilor Ludovic Orban și premierul Florin Cițu.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca eliminarea indemnizațiilor pentru limita de varsta acordate aleșilor locali prin Codul Administrativ nu reprezinta o urgența pentru ca aceste sume nu se acorda momentan. Afirmatia vine dupa ce vicepremierul Dan Barna a acuzat ca liberalii nu au votat…

- ”Stiti foarte bine ca noi am sustinut proiectul de buget initiat de primarul Nicusor Dan care, din punctul meu de vedere, era mai mult decat forma la care s-a convent acum, dar totul e bine cand se termina cu bine, pana la urma ne-am inteles”, a declarat Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat ca ar…

- Perchezițiile efectuate de DIICOT la Primaria Iași, luni dimineața, 26 aprilie, sporesc tensiunile dintre PNL si USR PLUS, care se acuza reciproc dupa ce Consiliul Local a respins bugetul propus de primarul Mihai Chirica pentru 2021. Liderii ieseni ai USR PLUS i-au transmis lui Ludovic Orban sa-și faca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in judetul Dolj, referitor la directorul DRDP Craiova, Bogdan Bratu, care este acuzat de inselaciune prin folosirea de documente de studii falsificate, ca Bratu a fost pus in functie in perioada guvernarii PSD si dupa demitere a obtinut repunerea…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, dupa demiterea ministrului Sanatatii, ca se va depasi impasul politic din coalitie. „Opinia mea este ca nu e bine sa porti discutii la cald. Trebuie sa treaca un timp ca fiecare sa analizeze situatia nu pe o baza emotionala. Aici e…