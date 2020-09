Ludovic Orban, despre starea de urgenţă şi închiderea şcolilor: "Este a douăzecea oară când mi se pune această întrebare" "Este a douazecea oara cand mi se pune aceasta intrebare, fara sa existe nicio intentie din partea nimanui, nici din Guvern, nici partea CNSU, nici din partea presedintiei, nici din partea specialistilor. Este o tema de campanie inventata de PSD, care nu are nimic la baza. Obiectivul nostru constant a fost revenirea la normalitate, asigurarea respectarii normelor de protectie sanitara, astfel incat viata sa functioneze normal. Intentia noastra este contrara acestei intrebari, este de a asigura normalitate, de a reveni incet la tot ce compune o viata sociala, culturala, educationala normala. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta. Dupa iesirea din starea de urgenta, Romania a intrat, pentru prima data, in starea de alerta la data de 15…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care au trecut la PNL, marii…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca nu ia in calcul revenirea la starea de urgența și carantina, dar ca urmeaza sa fie prelungita starea de alerta, noteaza Agerpres.Ludovic Orban a precizat ca situația este in acest moment sub control, chiar daca numarul cazurilor noi de infecții cu coronavirus…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si carantina, afirmand ca situatia este sub control.Ministerul Sanatații, ancheta interna dupa ce o cantareața ar fi ajuns sa se ocupe de monitorizarea Spitalelor Regionale…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca asteapta votarea, in regim de urgenta, a modificarii Legii 55/2020, astfel incat școlile sa poata fi rdeschise. "Deja astazi a avut loc o prima...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat marti, ca obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise va fi luata la nivel local, iar masura se va aplica pentru anumite tipuri de activitati si in zonele foarte aglomerate. “Exista o propunere formulata din partea specialistilor din cadrul Consiliului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, intrebat daca ia in calcul revenirea la starea de urgența, ca Executivul pregatește noi masuri, precizand ca nu dorește noi restricții. Totodata, premierul a facut apel la romani sa respecte regulile impuse de starea de alerta. „Obiectivul nostru este acela de…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca prevederile Legii 55 privind carantina si izolarea pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov-2 sunt in vigoare, el explicand ca decizia CCR se refera la masurile de carantinare si izolare a persoanelor in perioada dinaintea adoptarii acestui act normativ si ca a fost declarat…