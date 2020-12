Ludovic Orban a demisionat din funcția de prim-ministru in urma alegerilor din 6 decembrie. El precizeaza ca guvernul va fi condus de un membru al cabinetului actual pana la stabilirea unui nou premier, ce spera ca va veni tot de la PNL. „Romania are nevoie de un guvern responsabil, care iși dorește dezvoltarea Romaniei. Nu ma cramponez de funcția de prim ministru. Negocierile care vor urma trebuie sa susțina un guvern de centru dreapta, care sa utilizeze toate resursele pe care le are Romania pentru putea crește calitatea vieții tuturor. Imi inchei mandatul de premier dupa un an și o luna, in…