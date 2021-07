Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut trimitere, marți, in discursul susținut la conferința de alegeri de la PNL Prahova, la modul fostul ministru al finanțelor Alexandru Nazare a fost revocat de premierul Florin Cițu. “Decizia de revocare s-a luat impotriva voinței mele și fara consultarea PNL.…

- Echipa de comunicare a premierului Florin Cițu a pus la punct o strategie pentru alegerile interne bazata, printre altele, pe denigarea lui Ludovic Orban. Liderii sunt puși sa iasa mai mult la TV, sa obțina informații și sa spuna in discursuri și postari motivele pentru care Florin Cițu este singura…

- Președintele PNL Ludovic Orban are, la acest moment, un avantaj clar in fața contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, cu 13 filiale caștigate, plus un numar de delegați mai mare, chiar și in unele județe in care președintele filialei s-a declarat pro-Cițu. Sunt inca organizații care nu și-au exprimat…

- Președintele PNL Ludovic Orban l-a criticat din nou pe contracandidatul sau la șefia partidului, Florin Cițu, amintind de episodul de zilele trecute, cand a fost bruscat de agenții de paza de la sediul din Modrogan. „Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat…

- Actualul președinte al PNL, Ludovic Orban și contracandidatul sau la șefia partidului, premierul Florin Cițu, s-au aflat, vineri dupa-amiaza, fața in fața la alegerile interne din județul Valcea, unde s-a nascut Cițu. In discursul sau, Orban a afirmat ca atunci cand urci muntele, iti trebuie suflu,…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, referitor la competiția interna cu Florin Cițu pentru președinția partidului ca “va fi o competitie de proiecte, in care fiecare isi va prezenta viziunea si pana la urma membrii PNL vor decide”. Orban a mai spus ca va face o campanie pozitiva, bazata…