Ludovic Orban: Asteptam ca in noul an sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban a spus joi ca daca luni nu se va intruni cvorumul in Parlament PSD este de vina.„PSD deține 42% din Parlament și inseamna ca boicoteaza o procedura constituționala. Ca atare, responsabilitatea in cazul in care nu va exista cvorum este exclusiv responsabilitatea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca una dintre variantele discutate cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru alegerile locale este aceea ca Alianta USR PLUS si PNL sa se prezinte cu candidati unici acolo unde situatia o impune. "Am mai discutat putin si despre alegerile locale si despre scenariile…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a explicat joi seara la „Gandurile lui Cristoiu” ca se astepta ca presedintele Klaus Iohannis sa-l nominalizeze din nou pe Ludovic Orban pentru postul de premier. Cu toate astea, liderul social-democrat afirma ca i se pare o „aberatie” organizarea alegerilor…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a explicat joi seara la „Gandurile lui Cristoiu” ca se astepta ca presedintele Klaus Iohannis sa-l nominalizeze din nou pe Ludovic Orban pentru postul de premier. Cu toate astea, liderul social-democrat afirma ca i se pare o „aberatie” organizarea alegerilor…

- S-au înregistrat 261 de voturi „pentru”, dupa cum a anuntat presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu. Votul a fost secret cu bile. Pentru ca motiunea sa fie adoptata, era nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. Anterior, motiunea de cenzura a fost…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca in chestiucea moțiunii merge mai departe indiferent de riscuri. Ciolacu admite posibilitatea ca moțiunea sa nu treaca, deși insista ca matematic nu poate da greș. Chiar și in cazul unui eșec al acestui demers, Ciolacu spune ca va merge mai departe cu moțiunea…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților, i-a solicitat, miercuri, premierului Ludovic Orban sa retraga proiectul de asumare a raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. Liderul PSD susține ca „daca Orban nu ar fi un laș, ar recunoaște…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților, i-a solicitat, miercuri, premierului Ludovic Orban sa retraga proiectul de asumare a raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. Liderul PSD susține ca „daca Orban nu ar fi un laș, ar recunoaște…