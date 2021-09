Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a pledat sambata, la Congresul PNL, pentru schimbarea premierului Florin Cițu, dupa ce șeful statului a zis ca nu exista motive pentru demisia sau demiterea șefului Guvernului. „Fratilor, ce facem cu guvernarea? Realitatea este in momentul de fata ca suntem intr-o…

- Ludovic Orban se afla in turneu prin țara pentru a o prezenta filialelor, iar duminica a fost prezent la Iași. Filiala de aici este imparțita in doua tabere: unii vor vota cu Orban, alții cu Cițu la Congresul din 25 septembrie. In debutul ședinței, unul dintre deputații PNL Iași (Sorin Nacuța) și-a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata in calcul varianta inlocuirii actualului premier Florin Citu cu unul din partea USR PLUS, seful liberalilor mentionand ca "exista un acord de coalitie". Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier din partea…

- Orban l-ar putea da JOS pe Cițu din funcția de premier, daca va caștiga alegerile interne PNL: „Asta e cea mai probabila evolutie” Ludovic Orban afirma, intrebat fiind despre ipoteza revenirii in fruntea Guvernului, daca va castiga alegerile din partid, ca „asta e cea mai probabila evolutie dupa Congresul…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la B1TV, ca nu mai este premier pentru ca USR PLUS l-a preferat pe Florin Cițu și ca nu regreta faptul ca l-a propus pe acesta prim-ministru. Intrebat daca regreta ca l-a susținut pe Cițu premier, Orban a zis: „Nu. Este prematur sa zic asa ceva. In…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, unul dintre liderii PNL care il sustin pe Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, da exemplul unor lideri din PNL care in urma cu patru ani nu l-au sustinut pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte, dar care au obtinut functii importante in administratie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a dezvaluit ca a avut o intelegere cu premierul Florin Citu, conform careia acesta din urma i-a promis ca nu va candida pentru presedintia PNL. Dezvaluirea celui care este si presedintele Camerei Deputatilor vine la doar o zi dupa ce s-a aflat ca Florin Citu a fost inchis…

- "O declar cu maxima deschidere: Ludovic Orban este cel pe care filiala Brasov - alaturi de mine si toti ceilalti colegi (din filiala - n.r.) - am decis sa-l sustinem pentru conducerea PNL. Este o persoana extrem de implicata, Brasovul a beneficiat de un sprijin substantial si a fost unul dintre colegii…