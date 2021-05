Lucrările neterminate provoacă blocaje pe Autostrada Soarelui Este aglomerat de autostrada Soarelui, dar nu pe sensul catre București așa cum ne-am aștepta in condițiile in care turiștii de pe Litoral se intorc acasa, ci pe sensul catre Constanța. Coada de aproximativ 3 km pe A2 din sensul spre Constanța, este provocata in mare masura de lucrarile de asfaltare care nu au fost finalizate inainte de 1 Mai. La aceasta ora sute de șoferi se deplaseaza in coloana, cu viteza melcului, in zona podului de la Cernavoda. Pana acum nici un oficial de la CNAIR nu a prezentat explicații publice și nu a anunțat aceasta situație. De altfel, pe toate porțiunile de autostrada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

