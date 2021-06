Stiri pe aceeasi tema

- Pe platforma CNE Cernavoda, la statia de clorinare, au avut loc marti usoare scapari de clor, ca urmare a defectarii unui recipient de clor, insa situatia a fost remediata imediat conform procedurilor aplicabile, a anuntat Nuclearelectrica. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc in afara instalatiei…

- Lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda au fost finalizate iar sincronizarea la Sistemul Energetic National s-a realizat luni, 14 iunie, a anuntat Nuclearelectrica SA. "SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda au fost…

- Nuclearelectrica SA a decis extinderea duratei programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, programata pentru resincronizare la Sistemului Energetic National in data de 13 iunie 2021, in scopul remedierii unor probleme punctuale la sistemul electric, in partea clasica a centralei,…

- Unitatea 2 a CNE Cernavoda intra duminica in programul de oprire planificata, desincronizarea de la Sistemul Energetic National fiind programata la ora 11:00, a anuntat Nuclearelectrica intr-un comunicat transmis. "Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior…

