Lucrările Companiei Apa Brașov vor îngreuna traficul pe o stradă din Săcele Incepand de astazi, circulația rutiera va fi afectata pe strada Oituz, din municipiul Sacele, ca urmare a lucrarilor efectuate de Compania Apa Brașov. Lucrarile de reabilitare rețea de apa potabila și canalizare menajera, demarate in anul 2019 de Compania Apa Brașov in cartierul Satulung vor continua, incepand de astazi, 2 martie, pe strada Oituz, tronsonul dintre strada Vulcan și Spitalul Municipal. Avand in vedere ca zona afectata de lucrari este singura cale de acces spre spital, acest tronson NU SE VA INCHIDE, insa circulația va fi restricționata pe un singur sens de circulație, prioritate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

