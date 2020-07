Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari complexe pe Autostrada A1 Sibiu – Deva desfașurate joi, in zona Sebeș, cu scopul de a realiza conexiunea cu Autostrada A10 Sebeș – Turda. Este vorba despre turnarea placii pentru supra-betonarea pasajului de pe breteaua 2, care traverseaza A1, intre nodul rutier Sebeș – Lancram și Sebeș – Vințișoara.…

- POR 2014-2020: peste 167 de milioane de lei pentru infrastructura educationala, mobilitate urbana durabila si cresterea competitivitatii unor firme Luni, 20 iulie a.c., la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, s-au semnat 15 noi contracte de finantare cu fonduri europene, prin…

- ”Halucinant‼ A13 lipseste din planurile PNL pana in 2030. Este clar ca asa-zisul plan de relansare economica a Romaniei a fost elaborat in sedinta din care provine fotografia alaturata”, a scris Lucian Sova, miercuri, pe Facebook, postand fotografia in care premierul si mai multi ministri apar cu tigari…

- Guvernul isi propune, in planul de relansare economica a Romaniei, care urmeaza sa fie prezentat miercuri, finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare, reprezentand 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres, conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele…

- Pe A1 Sibiu – Deva se executa lucrari la parapeții mediani, iar circulația pe ambele sensuri este restricționata. „Circulație restricționata pe autostrada #A1 Sibiu – Deva, pe ambele sensuri de circulație, pentru montarea de parapet median. La pozițiile kilometrice 304+400 (Sebeș, jud. Alba)…

- Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri dupa-masa, pe Autostrada A1, in zona municipiului Sebeș, unde un autotren a rupt glisiera mediana și a patruns pe sensul opus. Traficul rutier este intrerupt. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu –…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca astazi vor fi restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu. „In intervalul orar 09:00 – 15:00, pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 241 – 240, in zona municipiului Sibiu, județul…