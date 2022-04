Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Arta Timișoara expune, in cadrul proiectului „MNArT Open View”, lucrarea „Clopot” de Mihai Sarbulescu. Proiectul permite accesarea colecțiilor de arta private, transpunandu-le in spațiul public, prin intermediul micro-galeriei de pe strada Mercy. Lucrarea expusa este incarcata cu…

- IULIUS TOWN ADUCE „LUNA DE PE CER”. VINO SA ADMIRI SPECTACULOASA INSTALATIE „MUSEUM OF THE MOON” DIN IULIUS GARDENS”! Timișoara, 28 martie 2022: Dupa ce anul trecut, banatenii au avut ocazia sa admire de aproape Planeta Pamant, la inceput de aprilie, Iulius Town aduce „luna de pe cer” intr-un eveniment…

- Domului Romano-Catolic din Piața Unirii din Timișoara este un monument istoric de Clasa A. Cei de la Muzeul Național al Banatului spun ca in timpul luptelor cu turcii, a servit ca depozit de sare, iar in timpul asediului, populația s-a ascuns in cripta in care sunt inmormantați episcopii. Lucrarile…

- Palatul Dicasterial a fost mult timp cea mai mare construcție din Timisoara, fiind ridicata pe o suprafata ce se intinde de-a lungul a trei strazi. Copie dupa Palazzo Strozzi si Palazzo Pitti din Florenta, cladirea a servit pentru diverse instituții administrative. Cei de la Muzeul Național al Banatului…

- Muzeul Național de Arta din Timișoara a primit, la finalul anului trecut, o importanta și valoroasa donație din partea familiei artistului Romul Nuțiu, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții la Timișoara. Este vorba de trei lucrari de mari dimensiuni – „Șapte forme pictate” (1969), „Spațiu energetic”…

- La finalul anului trecut, Muzeul Național de Arta din Timișoara a primit un dar pretios din partea familiei artistului Romul Nuțiu - trei lucrari de mari dimensiuni, creații de o importanța majora. Valoarea donației se ridica la 70.000 de euro, „un gest de o mare generozitate umana și culturala”.

- Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Fundația Herczeg și cu sprijinul Consiliul Județean Timiș va invita sa admirați pe simezele Bastionului Theresia din Timișoara, rezultatul celei de-a XI-a ediții a Simpozionului de Arta Contemporana Garana 2021. ​Sunt 60 de lucrari de pictura și sculptura…