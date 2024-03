LUCKY LADIES MODE ON!

Un nou show marca Betano cu femei, despre femei, pentru femei In luna femeii, Betano Romania lanseaza un nou show dedicat publicului feminin. Cu Ramona Olaru in rolul principal, gazda show-ului, patrundem in casele și in viețile unora dintre cele mai puternice femei din Romania și le lansam invitația de a face parte din comunitatea Lucky Ladies. Ce inseamna sa fii o Lucky Lady? Lucky Ladies sunt toate acele femei care sunt mereu deschise. ...