Lucian Şova: Construcţia autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea dura peste patru ani ”Cele doua loturi de la capetele autostrazii urmeaza sa fie atribuite de catre comisia de licitatie, sunt in faza finala la evaluarile ofertelor. In buna traditie romaneasca, probabil ca vor exista niste contestatii. Vom cunoaste castigatorul, nu avem garantia ca vom cunoaste chiar constructorul”, a mai spus oficialul, la Digi 24. Nu exista insa un acord de mediu pentru proiect, care insa ar putea fi obtinut pana la sfarsitul anului. ”Constructia acestei autostrazi ar putea dura cel mai putin trei ani. Proiectarea si executarea lucrarilor ar putea sa dureze inca un an de zile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

