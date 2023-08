Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica i-a dat replica lui Viorel Tudose, unul dintre sponsorii clubului FC Argeș, cel care il atacase pe antrenor in cursul zilei de marți. Liber de contract dupa demiterea de la FCU Craiova, Nicolae Dica a atras atenția multor cluburi din Romania. A negociat cu FC Botoșani și s-a aratat dispus…

- Deputatul PSD Daniel Suciu i-a raspuns lui Robert Sighiartau (PNL) dupa ce acesta afirmat ca „e clar cu ochiul liber ca de cand a venit domnul Ciolacu zici ca avem ghinion”. „Hai, nu uita ca in timp ce mureau sute de romani pe zi in pandemie guvernul Orban-PNL fura pe rupte la Unifarm! Ai uitat Robert…

- Intr-un drept la replica trimis Libertații, conducerea celui mai mare spital de psihiatrie din Romania susține ca articolul in care am publicat imaginea cu viermii de pe picioorul unui pacient, marturii medicale și documente oficiale reprezinta o incercare ”tendențioasa si defaimatoare”.Libertatea a…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca Romania nu trebuie sa rateze finantarea unor proiecte din fonduri europene ca urmare a deficitului bugetar, motiv pentru care, cel mai probabil, saptamana viitoare vor fi adoptate masuri care nu vor fi…

- Anticipatiile CFA Romania pentru cursul de schimb releva o depreciere a leului fata de euro, cu o valoare de 5,0438 lei pentru un euro, respectiv o rata a inflatiei de 8,21%, in urmatoarele 12 luni. „In contextul deficitului bugetar ridicat si anticipatiilor de majorare de taxe indirecte, increderea…

- Ambasada Romaniei in Ungaria a semnat, alaturi de majoritatea statelor membre UE, o declarație comuna de susținere a comunitații LGBTQ+ din Ungaria, care sambata a organizat marșul Budapest Pride intr-un climat de tensiune din cauza politicilor guvernului Orban.

- Deputatul Daniel Suciu a transmis o replica vicepreședintelui PNL Robert Sighiartau. Acesta s-a referit la provocarea lansata de vicepreședintele liberal care i-a cerut primului ministru sa faca un pas in spate… Deputatul liberal Robert Sighiartau a comentat recent in legatura cu votul referitor la…

- Romania a obținut doua puncte din meciurile cu Kosovo (0-0) și Elveția (2-2), iar in ciuda faptului ca echipa este neinvinsa in preliminariile pentru Campionatul European din 2024, selecționerul Edi Iordanescu a fost aspru criticat de Gica Popescu, care l-a atacat in repetate randuri.