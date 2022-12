Stiri pe aceeasi tema

- Se dau lupte grele la Consiliul JAI dupa ce Austra și-a anuțat decizia de a bloca accesul Romaniei și Bulgariei in Schengen. Un jurnalist acreditat la JAI susține ca Germania și Luxemburg amenința Austria cu blocarea accesului Croației in Schengen in cazul in care austriecii vor bloca Romania și…

- Miniștrii statelor membre Schengen fac joi, in ședința Consiliului JAI in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, front comun pentru Romania, dupa ce Austria a propus amanarea extinderii spațiului Schengen, au declarat surse participante la ședința pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Fii la curent…

- Andrei Caramitru crede ca pozitia Austriei cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen reprezinta un adevarat santaj economic și ca profiturile OMV se fac la Petrom, iar cele ale ERSTE la BCR, pe baza consumatorilor romani.Pe parcursul interviului, Libertatea l-a intrebat pe Andrei Caramitru…

- Ministrul Turismului din Romania a calificat ca fiind "de neințeles" atitudinea guvernului de la Viena care se opune aderarii Romaniei la Schengen si ii sfatuieste pe romani sa aleaga alte destinatii pentru schiat decat partiile din Austria.

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, ca este nevoie de o decizie din punct de vedere politic in ceea ce priveste aderarea la Schengen care sa intareasca solidaritatea europeana si nu sa o slabeasca, aratand ca in Consiliul JAI de joi Austria ar

- Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidențial, se arata revoltat de atitudinea Austriei pe tema Schengen. Viena refuza sa accepte Romania in clubul select al Europei, motiv pentru care Lazaroiu a explicat de ce Austria este o „enclava ruseasca in inima Europei”. Fii la curent…

- Fumatorii din Romania și din intreaga Europa primesc o veste proasta. Incepand cu 2023 le va fi și mai greu sa-și intrețina viciul, pentru ca țigarile se scumpesc din nou. Totodata, țigarile electronice, care elibereaza nicotina sub forma de vapori, vor fi taxate pentru prima data la nivelul intregii…

- Unul dintre cei mai mari fermieri din Romania, Dimitrie Musca, avertizeaza ca pretul carnii de porc s-ar putea dubla in urmatoarea perioada, din cauza scumpirii energiei, a furajelor si din cauza pestei porcine africane, care a redus efectivele de animale, iar in tara s-ar mai produce doar 15% din consumul…