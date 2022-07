Stiri pe aceeasi tema

- Ziua cu numarul doi a Festivalului lui Marghiloman va incepe cu Rockabella, o trupa care imbina influențe art-rock, indie pop și alternative in cantece-poveste despre momentele care ne transforma. Tot in ziua a doua, așa cum a spus și directorul artistic al festivalului buzoian, Mircea Anghel, Dora…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, luni, incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si finantarea cu 10.000 de lei a celei de-a VII-a editii a Festivalului-concurs DbutanT, ce va avea loc in luna octombrie. Conducerea TAM a precizat ca DbutanT…

- Consiliul Judetean Covasna a aprobat, azi, incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe si finantarea cu 10.000 de lei a celei de-a VII-a editii a Festivalului-concurs DbutanT, ce va avea loc in perioada 11-25 octombrie 2022. Conducerea teatrului a precizat ca…

- Doliu in muzica populara romaneasca. Ștefan Petreuș, cunoscutul interpret al formației Frații Petreuș, a incetat din viața la varsta de 82 de ani. Imediat, comentariile de regret au inceput sa apara pe paginile de socializare, acolo unde fanii formației Frații Petreuș au ținut sa transmita un gand pentru…

- Ambasada Statelor Unite in Romania și Ambasada Regatului Țarilor de Jos in Romania, alaturi de American Councils for International Education și cu sprijinul Ambasadei Statului Israel in Romania și a Institutului Național Elie Wiesel pentru Studiul Holocaustului invita studenții, masteranzii și doctoranzii…

- Articolul Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, l-a felicitat pe edilul Buzaului pentru organizarea festivalului Benone Sinulescu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a ținut sa aminteasca pe pagina sa personala de Facebook, faptul ca weekend-ul trecut la…

- Articolul ANUNȚ PUBLIC privind organizarea Festivalului „Buzaul lui Marghiloman” din perioada 14-17 iulie 2022 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” organizeaza in perioada 14 – 17 iulie, in gradina Vilei…

- Actorul francez Vincent Lindon, recompensat pe Croazeta cu premiul de interpretare masculina in 2015, va prezida juriul celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc in perioada 17-28 mai, au anuntat marti organizatorii evenimentului intr-un comunicat. Fii la…