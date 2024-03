Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Ecluze pe Bega” fuzioneaza cu „Timișoara International Tattoo Convention”, pentru un eveniment cu adevarat special. Cu 150 de lei, doritorii vor putea alege modele de tatuaje mici, cu tematica nautica, iar banii stranși ajung la un ONG dedicat recuperarii copiilor cu nevoi speciale.

- Filmul „Oppenheimer”, drama de trei ore despre fabricarea primei bombe atomice, in regia lui Christopher Nolan, a confirmat statutul de mare favorit, castigand 7 premii Oscar, printre care si cel pentru cel mai bun film, in cadrul celei de-a 96-a gale a premiilor Oscar, desfasurata duminica seara la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat joi, in cadrul celei de-a 11-a editii a BVB Awards, 19 premii pentru rezultatele obtinute in 2023 de catre companiile listate, companiile de brokeraj, fondurile de pensii private si de investitii, conform unui comunicat de presa. Evenimentul prin care s-au…

- Cei mai buni elevi ieșeni și profesorii acestora vor fi premiați la Gala Excelenței in Educație, eveniment devenit tradiție și care a ajuns la a X-a ediție. Gala Excelenței in Educație organizata de Inspectoratul Școlar Județean Iași, marcheaza recunoașterea publica a rezultatelor obținute de elevii…

Gala celei de-a 75-a ediții a Premiilor Emmy a avut loc luni, 15 ianuarie, seara, la Los Angeles, iar marii caștigatori au fost anunțați de