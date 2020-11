Dupa aproape un an de zile in care sectorul HoReCa are de suferit zilnic in urma masurilor abuzive luate de Guvern și a lipsei oricarui ajutor din partea statului, liderul grupului de consilieri locali PSD Brașov face un apel la Primaria Brașov sa aiba in vedere o serie de masuri punctuale pentru ajutorarea acestui sector de activitate in anul 2021. „Solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Consiliului Local, ca puncte suplimentare, a catorva masuri care sa vina in intampinarea proprietarilor de restaurante și hoteluri. Cerem scutirea de la taxa de funcționare, in valoare…