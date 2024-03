Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul asistenței sociale. Acest proiect a inceput pe 7 septembrie 2023 cand a fost prezentat in prima lectura in ședința de Guvern . Se imbunatațesc, astfel, 6 acte normative esențiale pentru…

- PROIECT DE LEGE privind Codul Silvic. Noul Cod Silvic stabilește și cadrul legal pentru lupta digitalizata cu taierile ilegale de padure. Drumurile forestiere vor fi supravegheate video, cu sisteme tehnice de monitorizare/inregistrare, care sa ajute la descoperirea furturilor și taierilor ilegale. De…

- Un proiect initiat de Ministerul Justitiei, care prevede ca persoanele condamnate la inchisoare, care au fugit din tara, vor suporta costurile aducerii lor in Romania, a fost adoptat joi in sedinta de Guvern si trimis in Parlament pentru a fi aprobat in p

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care prevede ca au posibilitate consiliile locale sa acorde reduceri procentuale ale impozitelor pe cladiri si pe teren datorate de persoanele fizice care fac dovada a minimum trei donari de sange pe parcursul unui an calendaristic. Legea merge…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat a precizat ca atat produsele din tutun, cat și inlocuitorii acestora sunt daunatoare vieții, iar tinerii trebuie feriți de acest real pericol! Parlamentul Romaniei și-a dat girul pentru legea care vizeaza reducerea expunerii copiilor și tinerilor la produsele…

- Brian Cristian, vicepreședintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a dezvaluit ca a facut un studiu privind stadioanele din Romania. Deputatul a cerut responsabililor arenelor publice din Romania detalii legate de veniturile generate de acestea și de chelturile privind adiministrarea…

- Deputatul bacauan Cristian Ichim (REPER) transmite ca proiectul de lege inițiat de acesta privind unele masuri de modernizare a legislației privitoare la obținerea permisului auto a fost aprobat de Camera deputaților și urmeaza sa devina lege. Astazi marcam un moment semnificativ in modernizarea legislației…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, spune ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina. Kuzmin s-a aratat deranjat de atitudinea fostului ministru de externe Bogdan Aurescu, in prezent judecator la Curtea Internationala…