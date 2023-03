Lucian Filip a fost dezamagit dupa UTA – FCSB 3-1. Preparatorul fizic a umplut golul lasat de demisia lui Leo Strizu și suspendarea lui Mihai Pintilii, pe banca roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș a stat in premiera pe banca vicecampioanei din postura de antrenor interimar. Gigi Becali va trebui sa gaseasca in urmatoarele 30 de zile un […] The post Lucian Filip, dezamagit dupa UTA – FCSB 3-1: „N-are cum sa creasca nivelul campionatului!”. Preparatorul roș-albaștrilor a dezvaluit cine va sta pe banca la meciul cu Sepsi appeared first on Antena Sport .