Stiri pe aceeasi tema

- Rata inflației a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Romania nu a mai avut de 18 ani, adica din anul 2004, o inflație cu doua cifre. Cele mai mari scumpiri fața de anul trecut au fost la gaze (46%), cartofi (36%) și combustibili (34%). Sursa:…

- Sub sloganul „Masurile liberale propuse inseamna: taxe mai mici, mai mulți bani in buzunarele romanilor, economie sanatoasa!”, George Lazar, președintele PNL Neamț a prezentat propunerile pe care partidul le face pentru a traversa situația economica actuala. Aceste masuri se concentreaza pe doua direcții.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania va reuși sa mențina rata inflației la o cifra, asta dupa ce BNR a prezis ca in a doua parte a anului inflația ve trece de doua cifre. “Prețul energiei electrice e mai mare decat in Germania. Eu consider ca trebuie sa venim cu un preț reglembtat pe un an de…

- Dupa un avans de 6,3% in 2021, gratie unei cereri interne solide, ritmul de creștere a economiei Romaniei va incetini pana la 4,2% in acest an, urmand ca in 2023 sa accelereze usor la 4,5%, conform previziunilor economice de iarna ale Comisiei Europene (CE). Spre comparație, in toamna anului trecut,…

- Majorarea dobanzii cheie de catre Banca Nationala este determinata de inflatia din Romania, care este parte integranta a inflatiei globale, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES , Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat ca rata de politica monetara este real negativa. „Masura…

- Majorarea dobanzii cheie de catre Banca Nationala este determinata de inflatia din Romania, care este parte integranta a inflatiei globale, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat ca rata de politica monetara este real negativa. "Masura…

- Romania a convers in ultimele decenii catre venitul mediu pe cap de locuitor al OCDE, iar economia sa si-a revenit rapid dupa contractia profunda din 2020 declansata de pandemia de coronavirus, potrivit editiei din 2022 a studiului „Economic Survey of Romania” realizat de organizatie si prezentat vineri…

- Inflația a crescut peste tot în lume în 2021. În SUA a ajuns la 7 la suta la sfârșitul anului trecut, un nivel ce nu a mai fost întâlnit în ultimii 39 de ani. În zona euro a ajuns la 5 la suta, un nivel ce nu a mai fost întâlnit în ultimii…