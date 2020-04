Lucian Croitoru: Pandemia: cum să evităm ce e mai rău Pe lânga mari probleme de sanatate, Covid -19 creaza mari probleme economice. Riscul sa apara o recesiune globala profunda este foarte mare, scrie Lucian Croitoru pe blogul BNR. Este un șoc care reduce oferta, în special prin șocul asupra forței de munca, prin îmbolnaviri sau prin distanțare sociala, cu rezultatul închiderii multor activitați din diferite industrii. Unele activitați s-au închis prin decizii private, alte s-au închis ca urmare a masurilor de distanțare sociala impuse de autoritați. Indiferent de sursa lor, aceste decizii au produs un șoc pe partea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

