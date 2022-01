Lucian Croitoru: O explicație pentru revenirea inflației în țările dezvoltate Anul 2021 a fost anul revenirii inflației în țarile dezvoltate la niveluri ce nu au mai fost întâlnite în utimii 35-40 de ani și al accelerarii inflației în țarile emergente, inclusiv în România și în alte țari din regiune, cum ar fi Cehia, Polonia și Ungaria, scrie Lucian Croitoru pe blogul personal. Revenirea inflației la niveluri peste cele dorite în țarile dezvoltate necesita explicații, nu în ultimul rând pentru a înțelege în ce masura aceasta are un caracter tranzitoriu sau nu.



