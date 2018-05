Stiri pe aceeasi tema

- Acesta sustine ca nivelul redus de educatie financiara nu este o figura de stil, ci o realitate cu consecinte economice si sociale, iar in context domeniul necesita un plan cu actiuni diferite pe termen lung, care sa includa campanii de informare si cursuri pe anumite segmente ale populatiei adulte.…

- Premierul britanic Theresa May a admis vineri ca tara sa nu va obtine tot ce doreste in negocierile privind iesirea din Uniunea Europeana, pledand pentru un acord de liber-schimb "cat mai amplu posibil", scrie AFP.

- Primarul de la Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, transmite un mesaj pentru iubitorii sportului si nu numai, cu ocazia organizarii de catre municipiu a turneului Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, la Bucuresti, in 5 si 6 mai. „Pe martie 2018, Blajul a primit vestea ca are onoarea sa organizeze…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. 'Orice crestere, ca vorbim de inflatie, de ROBOR, cursul de schimb…

- An integrated nuclear medicine centre for the detection of oncological, cardiovascular and neurological conditions, open to all patients, was inaugurated on Wednesday at the Carol Davila Central Military Emergency Hospital of Bucharest in the presence of the Defence Minister Mihai Fifor. "What…

- Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv 4,3% in ianuarie, Dragnea a raspuns: "E bine sa intrebati si Banca Nationala"."Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator, cu niste puncte de vedere adunate de la mai multi specialisti…

- Fost campion european cu Germania in 1996 și finalist UEFA Champions League in 1999 cu Bayern Munchen, Mario Basler a reacționat dupa remiza dintre Juventus și Tottenham și l-a atacat dur pe Buffon, considerat responsabil pentru revenirea englezilor. In meciul de marți seara, Juventus a condus cu scorul…

- Comisarul european pe Justitie a trecut prin momente grele inainte sa ajuga in inalta functie pe care o detine in prezent. Vera Jourova a fost arestata pentru coruptie, insa, ulterior, ea a fost achitata, dupa ce a fost gasita nevinovata. Perioada petrecuta dupa gratii a lasat cicatrici adanci in viata…