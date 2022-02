Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Romaniei sunt bine protejati, iar securitatea Romaniei este garantata, a dat asigurari, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, informeaza AGERPRES . „Ne aflam sub protectia NATO, care este cea mai puternica alianta politico-militara din toate timpurile. Iar din aceasta perspectiva…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a creat panica in statul vecin Romaniei, astfel ca de ieri și pana astazi mii de persoane au decis sa paraseasca tot ce aveau acasa și sa plece din țara puternic afectata. Romania a impus masuri la granițe dupa izbcunirea atacului.

- Ministrul Administratiei si Internelor, Lucian Bode, si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustin o conferinta la finalul sedintei task-force pentru gestionarea situatiei generate de agresiunea militara din Ucraina.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca Romania este pregatita sa gestioneze un flux mare de tranzit la frontiera, in contextul conflictului din Ucraina. „Au fost adoptate masurile necesare pentru intarirea controlului și supravegherea sporita a frontierei Romaniei. Punctele de trecere a frontierei…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de oreIn data 18.02.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 110.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 38.400 mijloace de transport dintre care 15.900 automarfare .Pe sensul de intrare…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de oreIn data 15.01.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 131.100 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 45.900 mijloace de transport dintre care 12.800 automarfare .Pe sensul de intrare…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, marti, perchezitii in 52 de locatii din judetele Bucuresti si Constanta, inclusiv la doua institutii publice, intr-un dosar vizand fapte de coruptie comise de catre functionari publici, in contextul campaniei de vaccinare anti-Covid, informeaza…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale informeaza ca pana in aceasta dimineata la ora 10:00, 41.742 de persoane au generat formulare digitale de intrare in Romania (PLF), care au devenit obligatorii de luni pentru toti cetatenii care sosesc in tara.