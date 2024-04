”Partidul National Liberal va da presedintele Romaniei in persoana domnului Nicolae Ciuca”, spune secretarul general al PNL, Lucian Bode, care este convins ca acest lucru chiar se va intampla. Lucian Bode afirma ca exista ”multa speranta” in randul liberalilor cu privire la alegerile din acest an. ”Sansele sunt de partea noastra… (…) Pentru noi, PNL […] The post Lucian Bode: „Presedintele Romaniei va fi de la PNL, in persoana domnului Nicolae Ciuca” appeared first on Puterea.ro .