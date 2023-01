Ministrul de Interne, Lucian Bod,e a anunțat, joi, reluarea discuțiilor cu Austria pentru aderarea la Schengen, la nivel de poliție și inspectorate de imigrari. „In ceea ce privește relația cu Austria, am discutat cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, și sunt increzator ca in perioada urmatoare vom relua dialogul bilateral, intrucat Romania are o așteptare […] The post Lucian Bode anunța reluarea discuțiilor cu Austria pentru aderarea la Schengen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .