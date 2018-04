Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor centralizate de DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, coletele expediate de bucureșteni in perioada Sarbatorilor Pascale din acest an au insumat aproximativ 68% din trimiteri, in timp ce in regiunea București-Ilfov s-au…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), Radu Ganescu, a semnalat, marti, la o conferinta, faptul ca se vand medicamente cu sau fara prescriptie medicala in mediul online, pacientii fiind astfel expusi la folosirea de produse contrafacute. "Avem o criza…

- 85% din relaționarea cu clientul va fi efectuata fara a interacționa cu niciun om pâna în 2020, prevede un studiu condus de Gartner. Giganții din eCommerce precum Amazon, Walmart și eBay au abordat acesta tehnologie subtil, îmbunatațind eficacitatea echipelor ce utilizeaza inteligența…

- Dinamo-FCSB 2018 online: "Se știe ca, dupa meciurile din cupele europene, și echipele din campionatele importante ale Europei au probleme in campionat. Probleme de concentrare in primul rand. Dar sunt și alți jucatori in lot la Steaua. Imaginați-va ca la noi, pe postul de fundaș stanga, sunt…

- RONALD GAVRIL - DAVID BENAVIDEZ LIVE pentru titlul WBC la BOX. ONLINE STREAM Antena 3 - VIDEO. Boxerul roman Ronald Gavril se bate duminica dimineața, de la ora 6.00, in direct in exclusivitate la Antena3, pentru titlul mondial in versiunea WBC la categoria semijlocie cu americanul David Benavidez. …

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adresat, in acest weekend, o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, dupa ce europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat o expoziție fotografica despre protestele din Romania, unde au afișat imagini prin care sunt incalcate prevederile Directivei…