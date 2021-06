Stiri pe aceeasi tema

- Nu rata azi, live la Virgin Radio Romania, nașterea unui nou proiect muzical! Dupa ora 20, Liza și Fere lanseaza oficial “Chapter I”, primul album din proiectul Starseek. starseek este proiectul de artist al producatorului și inginerului de sunet Lu-K Beats (Luca George), proiect care reprezinta un…

- Erika Isac și BoyFlow fac echipa pentru un hit exotic! Cei doi artiști colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Hips on fire”, o piesa fresh, cu beat-uri hot și un sound tropical, care te va face sa dansezi de la primul play. Compus de catre Laurențiu Duța alaturi de Erika Isac, BoyFlow, Dony, Daniel…

- Lu-K Beats lanseaza in colaborare cu NANE “Chapter I” – primul album din proiectul lui de artist – starseek. Albumul “Chapter I” este disponibil integral pe platformele de streaming, iar videoclipul piesei “Garga” este disponibil pe Youtube. In urmatoarele patru zile, de vineri vor fi lansate succesiv…

- Dupa super hitul internațional „Claro Que Si” care a cucerit topurile de specialitate și a adunat zeci de milioane de stream-uri pe platformele digitale, Juan Magan face echipa cu Florin Salam, Betty Blue, RUBY și Costi pentru un proiect inedit și foarte așteptat de catre public. „Bossy” este insoțita…

- In Arhiepiscopia Ortodoxa a Alba Iuliei au inceput activitați speciale dedicate aniversarii copiilor in toate așezamintele sociale și educaționale eparhiale in care sunt ocrotiți copii și tineri. Acțiunile se desfașoara in perioada 25 mai – 5 iunie 2021, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte…

- Incepand cu 1 aprilie 2021, portalul www.anaf.ro ofera posibilitatea inregistrarii electronice in sistemul One Stop Shop – OSS (Regim special de TVA). In conformitate cu prevederile Directivei TVA nr. 112/2006 referitoare la implementarea „pachetului TVA privind comerțul electronic”, de la data de…

- Justin Bieber va lansa vineri cel de-al saselea sau album de studio, "Justice", un material discografic neasteptat pe care artistul canadian l-a pregatit in tacere in timpul pandemiei si care va vedea lumina zilei la un an dupa precedentul sau LP, "Changes" (2020), relateaza EFE. Despre…

- Primul album din cariera nu a intarziat sa apara, iar de ziua sa de naștere, artista lanseaza „MiraDivina”, un material discografic foarte personal ce culege experiențe reale imparțite in 8 single-uri. „O sa descoperiți mai multe stiluri de interpretare ale pieselor. Toate poveștile de pe acest material…