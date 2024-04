Stiri pe aceeasi tema

- Cpt. Ștefan Acea și Plt. Andreea Motrici Ziua Jandarmeriei Romane este marcata in fiecare an la 3 aprilie, reprezentand data la care a fost semnat actul de infiintare a jandarmeriei „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi”, in anul 1850, de catre domnul Moldovei, Grigore Alexandru…

- Rocanotherworld, pregatiri pentru ediția din iunie 2024. Roxana Patricia Brohanschi și Anca Floroiu, organizatoare ale festivalului Rocanotherworld, cu detalii despre ediția din acest an: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/29-mar-roca.mp3 Detalii despre ediția din acest an…

- GeomondIS este un concurs de geografie cu o istorie de 16 ani, dedicat elevilor din ciclul liceal (clasele IX-XII), pasionați ai domeniului geoștiințelor și interesați de complexitatea și frumusețea fenomenului geografic. Ajuns la a XVII-a ediție, concursul este organizat de Asociația Liga Studenților…

- La Muzeul Național al Literaturii Romane Iași, primavara incepe cu un maraton de ateliere de educație muzeala și literara. In perioada 1-3 martie 2024, la Muzeul „Ion Creanga” Iași – Bojdeuca va avea loc o serie de activitați literare dedicate copiilor cu varste cuprinse intre 4 și 18 ani, serie care…

- Centrul Militar Zonal Iasi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializata in domeniu a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara, aduce la cunostinta celor interesati ca au inceput inscrierile pentru invatamantul…

- Miercuri, 6 martie, la ora 18.30, la Libraria Carturești, Strada Palas 7A, Doina Ruști va susține un atelier public avand ca punct de pornire povestirile din cele mai recente volume ale sale: „Camașa in carouri” și „Depravatul din Gorgani”, aparute la ed. Litera. Alaturi de Doina Ruști se vor afla Emanuela…

- Convivialitate la Iași. De 15 ani suntem cu toții Mai Bine #HaiDeDe : sa cunoști echipa Mai bine sa vezi ce a facut in comunitate una dintre cele mai longevive organizații pentru dezvoltare durabila din țara și hai sa ne spui ce așteptari ai de la timpul care vine. Detalii in matinal de la Cristina…