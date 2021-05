Stiri pe aceeasi tema

- Acordul propus ar putea crea un gigant al divertismentului care ar avea capacitatea de a concura mai bine Netflix si Walt Disney. AT&T si Discovery au refuzat sa comenteze. AT&T detine deja branduri populare in afacerile de divertisment, cum ar fi HBO, HBO Max, CNN si multe altele, prin intermediul…

- “Pentru oaspetii cu varste de peste 60 de ani din SUA, care au fost printre primele grupuri care au beneficiat de lansarea vaccinurilor, cautarile pe platforma noastra pentru calatorii de vara au crescut cu peste 60% intre februarie si martie 2021”, a spus Airbnb. Compania din San Francisco se asteapta…

- Ministerul Apararii Naționale a semnat un acord de tip "Guvern la Guvern" cu Statele Unite ale Americii, privind achiziția unui sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava, in valoare estimata de 286 de milioane de dolari. Acordul face parte din programul de inzestrare „Sistem de instalații…

- Sectorul producatorilor de mașini autonome devine din ce in ce mai mic, dupa ce Lyft a devenit ultima companie care iși vinde divizia creata pentru dezvoltarea acestora unui subsidiar al Toyota. Woven Planet Holdings este compania care va achiziționa divizia de vehicule autonome a celor de la Lyft,…

- Acordul amplu, care va fi in vigoare pana in 2026, prevede si ca titlurile Sony sa fie disponibile pe platformele de streaming si lineare ale Disney, acoperind Disney Plus, Hulu, FX Networks, ABC, Disney Channels si Freeform. El include si un numar important de titluri care vor fi propagate pe diverse…

- Acordul are loc in timp ce ambele companii, care in 2019 au format un parteneriat pentru a automatiza activitati administrative precum documentarea, profita de pe urma dezvoltarii puternice a serviciilor de telemedicina, consultatiile medicale transferandu-se online in timpul pandemiei de Covid-19.Oferta…

- Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca Plc si-a vandut participatia de 7,7% detinuta la Moderna Inc cu mai mult de un miliard de dolari, dupa ce actiunile companiei americane din domeniul biotehnologiei au urcat in urma comercializarii cu succes a vaccinului sau COVID-19, a anuntat luni publicatia…

- Statele Unite au revenit oficial, vineri, in acordul de la Paris, revigorand lupta globala impotriva schimbarilor climatice, administratia Biden intentionand sa reduca drastic emisiile poluante in urmatoarele trei decenii, transmite Reuters.