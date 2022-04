Romanias Dascalu comes in second at Michelin International Mountain Biking Cup

Romanian cyclist Vlad Dascalu came in second in the Olympic cross-country event of the CIMTB Michelin international mountain biking cup in Petropolis, Brazil, on Sunday, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro… [citeste mai departe]