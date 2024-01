Stiri pe aceeasi tema

- Scapata ca prin minune din mainile soțului care a incercat sa o ucida, Dana Roba a primit o veste proasta din partea instanței care ii judeca dosarul: este nevoita sa rupa de la gura copiilor, ca sa plateasca pentru deranjul magistraților care i-au respins cererea de recuzare a judecatorului.

- Odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, cei care nu și-au rezervat din timp locuri pentru petrecerea de final de an se confrunta cu o provocare neașteptata: escrocii care profita de aceasta oportunitate.

- Scopul rechizitoriului semnat de procurorul Pițu era sa trimita in judecata niște prezumtivi vinovați de victimele inregistrate dupa data de 22 decembrie 1989. Conform unui inventar prezentat in rechizitoriu, a fost vorba de 857 decese și 2382 raniți. Procurorul afirma ca s-au tras peste „12.500.000…

- Un accident rutier grav a avut loc in cursul serii de joi, 7 decembrie 2023, pe șoseaua de centura a Municipiului Alba Iulia, unde doua autoturisme au intrat in coliziune. In urma incidentului, pompierii din Alba Iulia au intrevenit pentru descarcerarea unei persone și acordarea primului ajutor unui…

- Zodii care au cel mai bun an din viața lor in 2024. Au destinul de parte lor: dau lovitura la locul de munca, in dragoste, dar și pe plan financiarPotrivit astrologilor, anumite zodii vor avea parte de mult noroc anul viitor. 2024 vine cu surprize marețe, vor avea succes pe toate planurie, vor avea…

- Mai multi soferi din Targul Frumos, judetul Iasi, se plang ca au fost prejudiciati din cauza Programului Rabla 2023. Ei au dus masinile la casat, dar le-a fost refuzata plata, conform proiectului. De ce? Pentru ca dosarele oamenilor n-au fost bine analizate inainte de distrugerea autoturismelor. Nu…

- Vouchere de la stat pentru victimele infracțiunilor. Ce valoare vor avea și pentru ce vor putea fi cheltuiți banii Vouchere de la stat pentru victimele infracțiunilor. Ce valoare vor avea și pentru ce vor putea fi cheltuiți banii Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat vineri, 3 noiembrie, un…