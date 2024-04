Stiri pe aceeasi tema

- “O femeie de 34 de ani din Piatra-Neamț a demonstrat un exemplu uluitor de onestitate și spirit civic. La data de 28 martie, Guzu Baghiu Andreea s-a prezentat la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț, aducand cu ea un plic ce conținea suma impresionanta de 16.800 de euro. Da, ați citit corect –…

- Simona Bucura Oprescu si Marcel Bolos se contrazic pe banii romanilor. Mai cresc sau nu pensiile si salariile? Ministrul Muncii și ministrul Finanțelor vin cu anunțuri diferite despre salarii și pensii. Salariul minim, pe de o parte, ne spune ministrul Muncii ca va crește la 3.700 lei brut de la…

- Guvernul a inițiat modificarea legislației cu privire la repartizarea veniturilor catre bugetele locale și alocarea transferurilor cu destinație speciala, pentru a obliga Primaria Chișinau sa aloce banii nemijlocit pentru asistenții personali. „Prin modificarea respectiva Guvernul va achita aceste salarii…

- Depunctarea lui Everton a fost redusa de o Comisie de Apel. „Caramalele” au recuperat 4 dintre cele 10 puncte pierdute și sunt acum pe locul 15. In toamna anului 2023, gruparea din Liverpool a fost penalizata cu 10 puncte, din cauza unor pierderi de 355 de milioane de euro. „Caramelele” n-au acceptat…

- Cristi Balaj a marturisit ca masa salariala de la CFR Cluj a scazut in ultimii doi ani cu un procent de peste 50%, de la 750-800.000 de euro brut in 2022 la 360.000 de euro brut in prezent. Insa, oficialul precizeaza ca taxele platite de club catre stat (incluse in brut) variaza și in funcție de numarul…

- Cristi Balaj a marturisit ca masa salariala de la CFR Cluj a scazut in ultimii doi ani cu un procent de peste 50%, de la 750-800.000 de euro brut in 2022 la 360.000 de euro brut in prezent. Insa, oficialul precizeaza ca taxele platite de club catre stat (incluse in brut) variaza și in funcție de…

- Cardurile de energie: cum pot fi scoși banii ce nu au fost cheltuiți. Ce acte trebuie sa prezinte beneficiarii Persoanele care au primit carduri de energie și nu au folosit integral sumele virate pot retrage, in anumite condiții, banii de pe acestea. Este vorba despre o derogare de la reglementarea…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca transferurile lui Radu Dragusin si Horatiu Moldovan la Tottenham, respectiv Atletico Madrid, reprezinta un motiv de bucurie si o oportunitate de a inspira alti jucatori romani, potrivit news.ro.”Le-am transmis celor…