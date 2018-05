Lovitură pentru Traian Băsescu. PMP rămâne fără grup la Senat, după plecările la PSD "Nu este ceva ce mi-am dorit sau ceva care sa-mi faca placere, dar este un gest necesar pentru a putea sa-mi pastrez intacte stima de sine și respectul. (...) Dupa ce PMP și-a vazut sacii UNPR in caruța proprie și a facut pragul electoral cu votanții UNPR, fuziunea se pregatește sa fie denunțata. Cred ca asta spune mai multe despre PMP decat despre UNPR. Președintele Basescu a facut acest anunț clar și raspicat, la ședința Comitetului Executiv Național de acum o saptamana. Congresul PMP de pe 16 iunie va deschide lucrarile cu acest denunț, care este primul punct pe ordinea de zi. Se pare ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Senatorul PMP Iustin Talpos a plecat la PSD. Anunțul a fost facut de social-democratul Gabriel Zetea, pe pagina de Facebook. Decizia vine in contextul campaniei de racolari pornita de PSD, dupa ce Victor Ponta a reusit sa rupa deja mai multi deputati PSD. Tot marți, unul dintre colaboratorii apropiați…

- Fostul președinte Traian Basescu ramane intr-o situație absolut incredibila. Doi senatori PMP trec la PSD, iar, pe cale de consecința grupul PMP de la Senat va fi desființat din cauza faptului ca nu mai are suficienți membri.Citește și: Gabriela Firea detoneaza BOMBA: 'Cel puțin ȘAPTE parlamentari…

- "In lumina evenimentelor si declaratiilor publice din ultimul timp, ma simt nevoit sa adopt o pozitie publica. Nu este ceva ce mi-am dorit sau ceva care sa-mi faca placere, dar este un gest necesar pentru a putea sa-mi pastrez intacte stima de sine si respectul", a scris Steriu pe pagina sa de Facebook.…

- Prima racolare pro-PSD. Valeriu Steriu si-a anuntat oficial plecarea din PMP si inscrierea in PSD. Anuntul vine dupa ce mai multi lideri social-democrati au anuntat ca negociaza cu el si cu alti parlamentari pentru ca acestia sa se inscrie in grupul lor. De altfel, Libertatea a scris despre plecarea…

