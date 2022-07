Dezinteresul șefilor instituției pentru angajații MAI a creat o situație fara precedent. Personalul contractual poate declanșa, in mod legal, greva generala, dat fiind faptul ca nu a fost semnat contractul colectiv de munca. Secretarii de stat au refuzat din start o propunere a sindicatelor, punand, astfel, punct negocierilor. Prima greva din sistem ar putea aprinde […] The post Lovitura pentru MAI. Se pregatește greva generala first appeared on Ziarul National .