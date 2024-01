Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea publica elvețiana (RTS) a exclus filmele in care Gerard Depardieu joaca „unul dintre rolurile principale”, in urma difuzarii in Franța a unui documentar șocant, a anunțat duminica un purtator de cuvant, citat de AFP.

- Lovitura pentru o companie romaneasca de transport aerian. Un avion al Legend Airlines, care efectueaza zboruri charter si care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de „trafic de persoane”,…

- Naționala Romaniei de handbal cadeți are meciuri cu Franța, Spania și Portugalia in turneul ”Ciudad de Tarazona”. O competiție organizata in Spania.De joi pana sambata naționala Romaniei de handbal cadeți participa la turneul internațional ”Ciudad de Tarazona”, din Spania. La competiție vor juca,…

- Franta a cerut, vineri, explicatii Israelului, dupa o lovitura asupra Institutului Francez din Gaza. Ministerul de Externe de la Paris a precizat ca in incinta institutului nu se afla niciun agent sau cetatean francez, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Echipa naționala a Romaniei va afla in luna noiembrie daca se va califica la EURO 2024. Atunci sunt programate ultimele doua meciuri din preliminarii, care pot stabili soarta unei generații. Ușor nu ne va fi, deoarece vom juca impotriva contracandidatelor la calificare, Israel și Elveția. Programul…

- Washingonul a calificat marti formal drept „lovitura de stat” preluarea puterii de catre militari in Niger in luna iulie si a anuntat in consecinta sistarea ajutorului economic pentru aceasta tara africana, transmite AFP. „Luam aceasta masura intrucat, pe parcursul ultimelor doua luni, am epuizat toate…