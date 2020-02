Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a dat asigurari ca fostul sau consilier Roger Stone, condamnat joi la 40 de luni de închisoare, are „sansa reale sa fie exonerat”, fara a confirma ca îsi va folosi dreptul de gratiere pentru a-l reabilita pe fostul sau consilier, relateaza AFP, potrivit…

- Un judecator federal american l-a condamnat joi pe Roger Stone, fostul consilier al lui Donald Trump al carui proces a declansat o polemica din cauza interventiei presedintelui SUA, la trei ani si patru luni de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat, printre altele, ca i-a mintit pe membrii Congresului…

- Judecatoarea Amy Berman Jackson care cu o zi in urma a respins cererea avocatilor lui Roger Stone de amanare a pronuntarii sentintei l-a condamnat pe fostul aliat al presedintelui american Donal Trump la 40 de luni de inchisoare, relateaza CNN.

- Procurorii au cerut luni intre 7 si 9 ani de inchisoare impotriva lui Roger Stone, fost consilier de cursa lunga al lui Donald Trump gasit vinovat in noiembrie ca a mintit Congresul in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in alegerile americane din 2016, relateaza AFP, Reuters si DPA, conform…

- Un judecator federal l-a condamnat pe fostul presedinte adjunct al campaniei lui Donald Trump, Rick Gates, la 3 ani de supraveghere si 45 de zile de inchisoare intermitenta, afirmand ca, desi este impresionata de cooperarea acestuia cu procurorii, considera totusi ca acesta trebuie sa simta si o…

